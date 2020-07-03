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Культура

03 июля, 23:29

Умер писатель-фантаст Евгений Войскунский

утраты культура

Фото: soyuzpisateley.ru

Скончался писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский. Об этом сообщил Союз писателей Москвы.

Прозаик умер в возрасте 98 лет. В качестве военного журналиста Войскунский прошел всю войну.

Писатель родился 9 апреля 1922 года в Баку. Окончив школу, поступил в Академию художеств в Ленинграде.

В 1940 году был призван в армию. Великую Отечественную войну провел на Балтийском флоте.

Затем заочно окончил Литературный институт имени Горького. В начале 1970 годов переехал в Москву.

В соавторстве с двоюродным братом Исаем Лукодьяновым написал роман "Экипаж "Меконга", ставший классикой.

Войскунский является лауреатом литературных премий имени Константина Симонова и братьев Стругацких.

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