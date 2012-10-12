Полиция раскрыла убийство известного московского визажиста Пака

Сотрудники МУРа раскрыли убийство известного московского визажиста Александра Пака.

В конце сентября в полицию обратились коллеги и друзья московского стилиста и визажиста Александра Пака, который работал в одном из популярных салонов красоты. Среди его клиентов были крупные чиновники и известные люди.

"По словам заявителей, мастер несколько дней не выходил на работу и перестал отвечать на телефонные звонки. В ходе розыска была найдена квартира, где он проживал в Москве, там сыщики обнаружили якобы нового владельца квартиры 32-летнего Максима Дьячика", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, испытывая финансовые трудности, Дьячик предложил своему знакомому совершить убийство стилиста и завладеть его квартирой для последующей продажи.

"После убийства подельник вклеил в паспорт визажиста свою фотографию и от имени покойного оформил сделку по продаже его квартиры Дьячику", - сказал собеседник агентства. При этом подозреваемые в убийстве даже сымитировали закладку денег в банковскую ячейку, использовав для этой цели так называемую "куклу" с нарезанной бумагой.

В ходе расследования был задержан и второй участник преступления, после чего подозреваемые указали место, где спрятано тело. В пятницу они были арестованы.

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