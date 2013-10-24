На дизайн-заводе "Flacon" откроют капсульный отель

На дизайн-заводе "Flacon" в 2014 году будет открыт капсульный отель.

Помимо этого, на заводе планируется открыть многоформатный образовательный центр "Кафедра", где будут проходить мастер-классы, семинары и лекции ведущих специалистов, а также спектакли.

Как заявил владелец дизайн-завода Николай Матушевский, четверть всего пространства завода, 6 тысяч квадратных метров, выставлена на продажу, пишет газета Северо-Восточного округа столицы "Звездный бульвар".

Напомним, первый капсульный отель открылся в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице в январе этого года. Он состоит из так называемых слипбоксов - модульных комнат, рассчитанных на одного, двух или трех постояльцев.

Суть капсульных отелей сводится к функциональности: номера сделаны по принципу купэ, занимают очень мало места и приспособлены исключительно под ночевку. В результате не приходится переплачивать за лишние услуги.

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