Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

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Власти Греции продлили распоряжение об ограничении на въезд в страну граждан Российской Федерации. Об этом сообщает портал News.ru.

По принятому документу сейчас действует квота на въезд в страну до 500 российских туристов в неделю. Путешественники из России должны иметь ваучер на отель или документы, где определено их временное место жительства в стране.

Помимо того, обязательным условием для приезда является отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Данные ограничения на въезд в Грецию будут сохраняться до 5 октября.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 30,6 миллиона случаев заражения, свыше 954 тысяч человек скончались.

Ранее говорилось, что Греция открывает на две недели границу для граждан России. При этом въехать в страну граждане РФ смогут исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.