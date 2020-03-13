Эксперт рассказал, как получить визу на Шри-Ланку в условиях коронавируса

15:27
Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
Руководитель отдела маркетинга и PR туроператора "Пантеон" Надежда Тарбаева в беседе с Москвой 24 объяснила, по какой причине изменен въезд туристов на Шри-Ланку и как можно получить визу в страну.
"Ранее существовало два способа получения разрешения на въезд: один – электронное разрешение, другой – виза. Ее получали по прилете в Коломбо. Это всегда в Коломбо вызывало небольшую очередь, не столпотворение, но тем не менее. Поэтому власти Шри-Ланки это отменили – во избежание массового скопления туристов в аэропорту. И оставили исключительно разрешение на въезд, которое оформляется электронно. Оно не занимает много времени, и это сложно назвать ужесточением или каким-то усложнением", – пояснила Тарбаева.
Кроме того, эксперт отметила, что при самостоятельном оформлении визы через сайт она обойдется в 35 долларов, в то время как по прилете в Коломбо – 40 долларов. "Также по-прежнему можно оформить визовое разрешение через туроператора", – добавила Тарбаева.
Также, по словам Тарбаевой, на заезды в период с 26 февраля по 30 апреля электронная виза для граждан РФ оформляется бесплатно.
На данный момент на Шри-Ланке не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. "Туристы, побывавшие в недавнем времени в Италии, Корее, Китае, Иране, получат разрешение на въезд в страну только в случае соблюдения двухнедельного карантина", – подчеркнула Тарбаева.
В свою очередь, советник главы Ростуризма Дмитрий Горин напомнил, что с 13 марта Индия аннулировала все визы, а Норвегия и США запретили въезд в страну.
Ранее сообщалось, что Шри-Ланка уведомила РФ о прекращении выдачи виз по прилете из-за коронавируса.
"Правительство Шри-Ланки уведомило о прекращении с 12:00 14 марта 2020 года оформления виз по прилете в международном аэропорту Коломбо иностранцам, прибывающим по общегражданским паспортам", – говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел России.
Отмечается, что визу в Шри-Ланку можно получить, оформив электронное разрешение на государственном сайте eta.gov.lk и в посольстве Шри-Ланки в РФ.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.
В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.
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