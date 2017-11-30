Восемь тоннелей начнут строить в московском метро в ближайшие три месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство восьми новых тоннелей планируют начать в столичном метро в ближайшие три месяца, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проходку тоннелей должны запустить с помощью специальных проходческих щитов. Одни будут работать на Третьем пересадочном контуре метро, другие – на радиальных линиях, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Сейчас в работе задействованы 24 тоннелепроходческих комплекса из 33-х. Остальные находятся на профилактике, пояснил Хуснуллин. Скоро в Москве появится еще один такой комплекс, его доставят из Китая. Такого числа спецтехники в столице еще не было, подчеркнул глава комплекса. В строительстве метро участвуют также около 50 тысяч инженеров, рабочих и проектировщиков.

ТПК пройдет в 10 километрах от Кольцевой линии подземки. Стартовый участок со станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" откроют до конца года.

К 2019 году полностью запустят участок ТПК от "Нижней Масловки" до "Нижегородской". Трехкилометровый участок ТПК от станции "Текстильщики" до "Нижегородской улицы" собираются ввести в эксплуатацию до 2020 года. Перегон между ними проложат от Волгоградского проспекта вдоль Люблинской и Газгольдерной улиц с выходом на Рязанский проспект.

Последний участок от станции "Каховская" до "Мневников" со станциями "Терехово", "Можайская", "Давыдково", "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская" должны начать строить в 2019 году.