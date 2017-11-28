Метро от Волгоградского до Рязанского проспекта построят к 2020 году

28 ноября, 13:54
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Участок Третьего пересадочного контура метро от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская улица" планируют построить и ввести в эксплуатацию до 2020 года.
"Строительство данного участка, во-первых, разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии за счет пересадочных узлов. Во-вторых, у жителей близлежащих районов снизится время, затрачиваемое на передвижение по городу", – цитирует пресс-служба Москомархитектуры главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Он отметил, что в зоне Кожуховской линии проживает порядка 300 тысяч человек, а между станциями "Нижегородская улица" и "Нижняя Масловка" – еще 250 тысяч.
Участок спроектировало ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы". План утвержден заседании Градостроительно-земельной комиссии города столицы и одобрен на публичных слушаниях.
Перегон между станциями "Текстильщики" и "Нижегородская улица" проложат от Волгоградского проспекта вдоль Люблинской и Газгольдерной улиц с выходом на Рязанский проспект. Участок имеет длину в три километра.
ТПК пройдет на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии метро. Там откроют 31 станцию, первые из них будут доступны для пассажиров в 2017 году – это участок от "Делового центра" до "Петровского парка". На каждой его станции за сутки будут проходить от 200 до 300 тысяч пассажиров.
ТПК разгрузит действующие линии подземки. Пассажиры смогут быстрее добраться из одного района в другом, сэкономив в среднем от 20 до 30 минут.
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