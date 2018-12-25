Из-за новогодних мероприятий 25 декабря перекроют движение в 1-м Ходынском проезде

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В связи с проведением новогодних мероприятий 25 декабря нельзя будет проехать по 1-му Ходынскому проезду и по Ходынскому бульвару, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, перекрытия будут действовать на участке 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, на участке Ходынского бульвара от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда.

Полное перекрытие будет действовать с 9:00 по 15:00.

Ранее сообщалось, что в среду, 26 декабря, в связи с проведением новогодней елки в Кремле будет перекрыт центр Москвы. Водителей предупредили, что в этот день с 08:30 до 15:00 для проезда перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, а также Москворецкую улицу и Варварку.

Позднее ограничат проезд транспорта по участку улицы Моховая – от Большой Никитской до Тверской. Это связано с фестивалем "Путешествие в Рождество".

В инфоцентре транспортного комплекса Москвы уточнили, что изменения будут действовать с 00:01 28 декабря до 00:01 29 декабря. Движение планируют ограничить на одной полосе.