Проезд по участку Моховой ограничат из-за праздничных мероприятий

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Проезд транспорта по участку улицы Моховая – от Большой Никитской до Тверской – ограничат с 28 декабря по 29 декабря. Это связано с праздничными мероприятиями фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщили в микроблоге "Московский транспорт" в Twitter.

В инфоцентре транспортного комплекса Москвы уточнили, что движение планируют ограничить на одной полосе. Изменения будут действовать с 00:01 28 декабря до 00:01 29 декабря.

Ранее сообщалось о перекрытиях в центре Москвы в среду, 26 декабря, в связи с проведением общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце. Водителей предупредили, что в этот день с 08:30 до 15:00 для проезда перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, а также Москворецкую улицу и Варварку.



Кроме того, с 31 декабря по 2 января изменится режим работы выходов со станции метро "Охотный Ряд". Если один из них будут работать только для входа или выхода пассажиров, то другие будут полностью закрыты.