Режим работы выходов станции "Охотный Ряд" изменится

С 31 декабря по 2 января изменится режим работы выходов со станции метро "Охотный Ряд". Это связано с проведением мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество".
На период с 10:00 31 декабря до 22:00 2 января первый-четвертый выходы, расположенные на Тверской улице будут работать только на вход.
Пятый-седьмой выходы, расположенные на Манежной площади, будут полностью закрыты. Восьмой выход станции будет работать только на выход.
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря. До 13 января в городе будут работать 78 площадок, где пройдут мастер-классы, спортивные мероприятия и выступления творческих коллективов.
26 декабря в центре Москвы введут ограничения в связи с проведением общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце.
С 08:30 до 15:00 перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, Москворецкую улицу и Варварку. Автомобилистам советуют заранее выбирать маршруты объезда.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.