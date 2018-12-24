Режим работы выходов станции "Охотный Ряд" изменится

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

С 31 декабря по 2 января изменится режим работы выходов со станции метро "Охотный Ряд". Это связано с проведением мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество".

На период с 10:00 31 декабря до 22:00 2 января первый-четвертый выходы, расположенные на Тверской улице будут работать только на вход.

Пятый-седьмой выходы, расположенные на Манежной площади, будут полностью закрыты. Восьмой выход станции будет работать только на выход.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря. До 13 января в городе будут работать 78 площадок, где пройдут мастер-классы, спортивные мероприятия и выступления творческих коллективов.

26 декабря в центре Москвы введут ограничения в связи с проведением общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце.

С 08:30 до 15:00 перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, Москворецкую улицу и Варварку. Автомобилистам советуют заранее выбирать маршруты объезда.