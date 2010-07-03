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15:33

Прокат электроскутеров в Москве откроют не раньше 1 июня

транспорт город

15:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Прокат электроскутеров в столице начнет работу в первых числах июня.

"В 2018 году на 10 скутерах было совершено свыше 1 тысячи поездок. В 2019 году парк проката электроскутеров расширится до 100 штук, а число поездок увеличится до 10 тысяч", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что в четверг, 25 апреля, открылся городской велопрокат. В 2019 году откроется 530 станций на 5 120 велосипедов, из них 100 станций и 1 000 велосипедов будут добавлены в этом году. Из 100 новых пунктов велопроката 55 появятся в районах, где раньше сервиса не было, 45 – в районах, где станции уже есть.

Также открылся краткосрочный прокат электросамокатов. Пока для аренды доступны самокаты компании "Делисамокат", в новом сезоне транспортные средства можно брать и оставлять вне специально предназначенных зон.

транспорт город

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