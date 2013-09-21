На Госпитальном Валу из-за ремонта путей изменены маршруты трамваев

Только по выходным дням, 21, 22, 28, 29 сентября из-за ремонта трамвайных путей на Госпитальном Валу маршруты нескольких трамваев будут изменены, сообщает Мосгортранс.

Так, трамвай № 43 будет следовать от Красноказарменной улицы по Проектируемому проезду 137, метро "Авиамоторная", шоссе Энтузиастов до разворотного трамвайного кольца "3-я Владимирская улица";

Трамвай № 46 – от Измайловского шоссе до метро «Авиамоторная» по проспекту Буденного, шоссе Энтузиастов, далее своей трассой;

Маршрут трамвая № 32 отменяется.

Одновременно организуется маршрут автобуса № 032 – метро "Авиамоторная" – метро "Семеновская" по трассе следования трамвая со всеми существующими остановками.