Утвержден проект планировки участка БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Давыдково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Давыдково" и "Проспект Вернадского". Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур (прежнее название БКЛ) от проектируемой станции "Давыдково" до станции "Проспект Вернадского" предусматривается проложить от станции "Давыдково" вдоль Аминьевского шоссе, пересекая Киевское направление Московской железной дороги, севернее газорегуляторного комплекса "Очаково", далее вдоль улицы Удальцова до пересечения с проспектом Вернадского. Линия метрополитена проектируется в районах Москвы: Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского", – сказано в документе.

Протяженность участка составит 4,5 километра.

"Три станции: "Аминьевское шоссе", "Улица Удальцова", "Проспект Вернадского", в том числе две из них пересадочные со станциями метрополитена Калининско-Солнцевской и Сокольнической линий", – добавили в пресс-службе мэра Москвы.

Строительство этого отрезка улучшит транспортное обслуживание населения районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, общая численность которых составляет 200 тысяч человек. Благодаря ему сократится время на поездку по городу на 10–15 минут. Пересадка в метро позволит пассажирам миновать перегруженные центральные станции и пересадочные узлы. Также участок способствует улучшению экологической ситуации на 15–20 процентов благодаря разгрузке наземного транспорта.

Для реализации потребуются мероприятия по защите инженерных коммуникаций в зоне строительства. Объем работ по переустройству сетей будет уточняться на следующих этапах проектирования.

Ранее стало известно, что строящуюся станцию БКЛ "Нижняя Масловка" переименовали в "Савеловскую".

Где Большая кольцевая линия пересечется с МЦД-2