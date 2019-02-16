Бесплатные автобусы перевезли 110 тысяч пассажиров у закрытых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компенсационные автобусы и трамваи, работающие в период закрытия пяти станций красной ветки московского метро, к настоящему времени перевезли более 110 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс" в Twitter.

В работе задействовано свыше 230 автобусов, они ходят с интервалом не более одной минуты.

С субботы, 16 февраля, закрыты пять станций – "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". Это связано со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Работа станций возобновится 25 февраля в 05:30.

На портале мэра и правительства столицы уточняется, что интервалы движения трамвая № 13, который останавливается у закрытых станций, сократят до пяти минут в часы пик, а проезд сделают бесплатным. Еще для пассажиров организуют автобусный маршрут № 86м от "Бульвара Рокоссовского" до проспекта Буденного через станции метро "Преображенская площадь" и "Электрозаводская".

ЦОДД предупредил о трудностях из-за закрытия участка красной ветки метро

В ЦОДД предупредили автомобилистов о сложной дорожной ситуации в первый день закрытия станций. На месте работают 10 экипажей дорожного патруля. "Не стесняйтесь к ним обращаться, они помогут", – резюмировали в ЦОДД. Дорожники перенастраивает светофоры, чтобы увеличить число автобусов, проходящих перекрестки. В нескольких районах изменилась схема движения транспорта. Жителей домов на недоступных участках пропускают по паспортам или пропускам.

Информация об ограничениях движения будет размещаться дополнительно на сайте Центра организации дорожного движения.