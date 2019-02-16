Около 3 тысяч шпал планируют заменить на закрытом участке Сокольнической линии

На временно закрытом участке Сокольнической линии метро планируют заменить порядка трех тысяч шпал, сообщил первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.
"Также мы будем менять порядка трех тысяч шпал на новые из композитного материала, срок службы которых составляет порядка 50 лет. И, конечно, все это время будем приводить в порядок станционные комплексы и вестибюли", – приводит слова Дощатова Агентство "Москва".
По его словам, планируется привести в порядок действующую инфраструктуру.
В субботу, 16 февраля, пять станций Сокольнической линии метро закрыли для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".
Поезда по красной ветке будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля.
На время закрытия станций запущен бесплатный маршрут "КМ". Планируется, что перевозить пассажиров будут более 230 автобусов.
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