Проезд по канатной дороге на Воробьевых горах можно будет оплатить "Тройкой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прокатиться по канатной дороге от Воробьевых гор до "Лужников" можно будет, оплатив проезд картой "Тройка". Такую возможность сейчас рассматривает инвестор проекта, сообщил замдиректора компании "Московские спортивные технологии" Андрей Брабец.
Как пояснил Брабец, цены на проезд по канатной дороге Воробьевы горы – "Лужники" пока не утверждены, однако, стоимость разового билета приблизят к ценам, принятым на туристических канатных дорогах в крупных городах за рубежом. По его словам, "это примерно пять–десять евро". "Кроме того, в перспективе мы рассматриваем возможность внедрения карты "Тройка" для оплаты проезда", – цитирует представителя компании-инвестора ТАСС.
Кроме того, Брабец рассказал, что наряду с разовыми проездными билетами, пассажирам канатной дороги будет доступен проездной абонемент. "В зимний период, когда на Воробьевых горах будет работать горнолыжный склон, в продаже будут абонементы для лыжников и сноубордистов", – уточнил замдиректора компании.
Канатную дорогу от Воробьевых гор до "Лужников" запустят уже в этом году. По замыслу столичных властей, зимой подъемником будут пользоваться горнолыжники, а в летний сезон – велосипедисты и туристы. Протяженность дороги составит 737 метров, там оборудую три станции – на улице Косыгина, Воробьевской и Лужнецкой набережных.
Подробнее о том, какой будет новая канатная дорога, читайте в материале портала Москва 24.
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