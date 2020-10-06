Карты "Тройка" в честь 113-летия столичного такси поступили в продажу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лимитированные транспортные карты "Тройка", выпущенные в честь 113-летия московского такси, поступили в продажу.

Как говорится в telegram-канале столичного Дептранса, приобрести проездные можно в кассах столичного метро.

В пресс-службе отметили, что такси в столице ежедневно перевозят почти 909 тысяч пассажиров – это 331,7 миллиона человек в год.

Среднее время подачи автомобиля составляет около четырех минут – быстрее, чем в большинстве стран мира.

Отмечается, что московский парк такси является одним из самых молодых в Европе, средний возраст машин составляет 2,7 года.

Ранее сообщалось, что пополнить "Тройку" в Москве теперь можно на сайте цифрового туристического сервиса Russpass.