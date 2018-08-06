Новая ЭЗС в Марьине стала самой популярной в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Появившаяся в Марьине зарядная станция для электромобилей стала самой популярной в столице, передает Агентство "Москва".
Как сообщил заместитель главного инженера по инновациям ПАО "МОЭСК" Геннадий Сиденко, по количеству потребленной энергии новая ЭЗС в районе Марьино выходит на уровень с самыми популярными зарядными пунктами.
За 1,5 месяца работы потребление составило 538,4 кВт/ч. Это больше, чем на самой известной зарядной станции сети "быстрой" ЭЗС, расположенной на улице Садовнической.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы, на улице Братиславская, во дворе дома № 20 открыта новая зарядная станция для электромобилей стандарта Mode 3 мощностью 22 кВт.
Эта станция стала первой ЭЗС, заработавшей в жилом районе. Пункт для зарядки электроавтомобилей установлен в рамках реализации проекта "Умный квартал", который курируется правительством Москвы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: