Новая ЭЗС в Марьине стала самой популярной в Москве

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Появившаяся в Марьине зарядная станция для электромобилей стала самой популярной в столице, передает Агентство "Москва".

Как сообщил заместитель главного инженера по инновациям ПАО "МОЭСК" Геннадий Сиденко, по количеству потребленной энергии новая ЭЗС в районе Марьино выходит на уровень с самыми популярными зарядными пунктами.

За 1,5 месяца работы потребление составило 538,4 кВт/ч. Это больше, чем на самой известной зарядной станции сети "быстрой" ЭЗС, расположенной на улице Садовнической.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы, на улице Братиславская, во дворе дома № 20 открыта новая зарядная станция для электромобилей стандарта Mode 3 мощностью 22 кВт.

Эта станция стала первой ЭЗС, заработавшей в жилом районе. Пункт для зарядки электроавтомобилей установлен в рамках реализации проекта "Умный квартал", который курируется правительством Москвы.