Новая остановка появится у "Ласточек" от Москвы до Орла и Курска

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Скоростные "Ласточки", которые курсируют между Москвой, Орлом и Курском, с 23 февраля начнут останавливаться на станции "Ясная Поляна". Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Таким образом, пассажиры смогут заходить и выходить на тульской станции, которая находится рядом с музеем-усадьбой Льва Толстого. Ожидается, что это поможет в развитии туристического потенциала региона.

До "Ясной поляны" довезут поезда №721 Москва – Курск, отправляющийся в 08:30, и №724 Курск – Москва, который уходит в 17:05. Рейсы осуществляются с пятницы по воскресенье.

С понедельника по четверг на станции будут останавливаться поезда №725 Москва – Орел и №726 Орел – Москва, которые отправляются 08:30 и 18:44 соответственно.

Ранее стало известно, что первый в России 10-вагонный скоростной электропоезд "Ласточка" поехал от Москвы до Клина. Его преимущество в том, что пассажиры могут свободно перемещаться вдоль всего состава.