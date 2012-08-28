В Москве задержан международный террорист

Сотрудники ГУ МВД по Центральному федеральному округу задержали активного участника международной террористической организации "Исламское движение Туркестана".

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму в поле зрения полицейских попал проживающий в Москве гражданин Таджикистана. Сотрудники МВД установили его личность и выяснили, что 34-летний мужчина являлся участником международной террористической организации "Исламское движение Туркестана". Кроме того, выяснилось, что с 2004 года он находится в международном розыске за убийство, совершенное у себя на родине, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.

Ранее этот мужчина уже задерживался российскими правоохранительными органами и был экстрадирован в Таджикистан, однако вернулся в Москву с поддельными документами.

При задержании у него был обнаружен и изъят поддельный паспорт гражданина Республики Таджикистан, оформленный на другое имя.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Подделка документов".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, с какой целью мужчина находился в Москве, и проверяют его на причастность к совершению терактов, осуществленных на территории России и Таджикистана.

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