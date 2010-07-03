Более 99% жителей Москвы уже смотрят цифровое телевидение

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти 100 процентов столичных жителей перешли на цифровое телевидение, сообщил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков на открытии арт-объекта "Цифровое теледерево".

"При этом в Москве уже больше 99% жителей смотрят цифровое телевидение, благодаря тому, что в Москве хорошо развито кабельное телевидение", – приводит слова Носкова Агентство "Москва".



Он выразил мнение, что в Москве процесс перехода на цифровое телевидение пройдет "ровно".

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что для этого последние несколько лет город занимался подготовкой инфраструктуры.

В пятницу, 5 апреля, в ГУМе состоялось открытие арт-объекта "Цифровое теледерево". Оно станет символом перехода России на новый формат телевещания.

В 2019 году Россия поэтапно переходит от аналогового вещания к цифровому. Первой на новый формат перешли в Тверской области, а 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов.

В рамках второй волны, намеченной на 15 апреля, отключение аналогового ТВ произойдет в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, а также Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях. Кроме того, на цифру перейдут Ставропольский край и ЯНАО. Оставшиеся 57 регионов сменят 3 июня.