Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта МГУ Мифтахова

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Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в поджоге офиса "Единой России" в январе прошлого года. Жалоба защиты была отклонена, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на избрание меры пресечения Мифтахову в виде заключения под стражу", – уточнил собеседник агентства.

12 февраля Головинский суд столицы заключил Мифтахова под стражу до 7 марта. Ему предъявили обвинение в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Сам аспирант отказался признать себя виновным.

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска Мифтахова в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля. Полиция вышла на него, расследуя дело об обнаружении неразорвавшейся самодельной взрывчатки в Балашихе 11 января. По данным следствия, он является членом леворадикального анархического движения.

7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и оставили в статусе свидетеля. Однако уже вскоре молодого человека задержали по делу о хулиганстве.

Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино, которое произошло 31 января 2018 года. Неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", позднее переквалифицированное в "Хулиганство". Его фигуранты – Елена Горбань и Алексей Кобаидзе – находятся под подпиской о невыезде.