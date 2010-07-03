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16:04

Экс-главу поселения Васильевское будут судить за 41 должностное преступление

суды

16:04

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Фото: васильевское.рф

Бывший глава сельского поселения Васильевское в Серпуховском районе, которого подозревают в 41 должностном преступлении, предстанет перед судом. Об этом сообщает сайт подмосковного СК.

После завершения расследования чиновника обвинили по разным эпизодам статей "Получение взятки в крупном размере", "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество".

Своей вины экс-глава поселения не признал, однако следователи собрали доказательства, которые уже переданы в суд вместе с заключением прокурора.

Установлено, что с 2008 по 2017 год чиновник пользовался служебным положением, чтобы оформить подложные выписки из похозяйственных книг, где была недостоверная информация о наличии у граждан права на земельные участки. Среди них оказались знакомые обвиняемого.

Сообщники стали собственниками участков в Серпуховском районе. За это чиновник получал взятки от 50 до 300 тысяч рублей. Ущерб, причиненный муниципалитету, превысил 39 миллионов рублей.

суды

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