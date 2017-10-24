Суд арестовал обвиняемого в нападении на ведущую "Эха Москвы" до 23 декабря

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Пресненский суд арестовал Бориса Грица, обвиняемого в нападении на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Под арестом он будет до 23 декабря.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать обвиняемого на два месяца, передает Агентство "Москва".

Гриц в ходе судебного заседания сообщил, что действительно нанес удар ножом, однако не имел умысла на убийство. Он попросил не избирать ему суровую меру пресечения.

Инцидент произошел 23 октября. Мужчина ранил ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло, а затем его задержала охрана. Журналистку госпитализировали, ее прооперировали и ввели в искусственную кому. Врачи говорят, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Задержанным оказался 48-летний Борис Гриц. Ему назначена психиатрическая экспертиза. Предполагается, что в момент атаки напавший находился в невменяемом состоянии.