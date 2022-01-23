Турецкая журналистка арестована за оскорбление Эрдогана в прямом эфире – СМИ

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В Турции суд арестовал журналистку Седеф Кабаш, допустившую в прямом эфире оскорбительную реплику в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Говоря о политике турецкого лидера, журналистка привела оскорбительную поговорку про скот во дворце. Ее слова вызвали широкий резонанс. В частности, пресс-секретарь правящей в стране "Партии справедливости и развития" назвал высказывание Кабаш безнравственным и глупым.

Оскорбление президента в Турции является уголовным наказанием. Против телеканала, на котором выступала Кабаш, Высшим советом радио и телевидения республики начато расследование.

Ранее сообщалось, что американский телеканал NBC закрыл программу журналистки Мегин Келли после расистского скандала. По данным СМИ, бывший работодатель Келли остался недоволен тем, что ведущая в эфире своего ток-шоу Today высказалась в поддержку "блэкфейса" – грима, представляющего собой карикатурное изображение чернокожего человека. Его часто используют для создания образов Хэллоуин.