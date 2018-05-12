Суд отказал в домашнем аресте москвичу, пошутившему над сотрудником Росгвардии в метро

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Черемушкинский суд столицы отказал в домашнем аресте москвичу, пошутившему над сотрудником Росгвардии на станции "Сухаревская".

"Поскольку обвиняемый ранее не судим, имеет гражданство РФ, уроженец Москвы, с учетом представленных доказательств, суд пришел к выводу, что имеются все основания для избрания иной более мягкой меры пресечения, нежели избрание меры пресечения в виде домашнего ареста", – рассказали в пресс-службе суда, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что 6 мая на станции "Сухаревская" молодой человек подошел к росгвардейцу, обхватил его сзади и пронес несколько метров по вестибюлю. Сотрудник правоохранительных органов пытался вырваться. Но мужчина отпустил его только после того, как к нему подошли товарищи росгвардейца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.