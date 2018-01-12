Суд отказался условно-досрочно выпустить из тюрьмы лидера "Шалтай-Болтая"

12 января, 12:16
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Лефортовский суд Москвы отказался условно-досрочно выпустить из тюрьмы лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева.
Как сообщает РИА Новости, адвокат Аникеева оставила решение суда без комментариев.
В июле прошлого года Аникеева приговорили к двум годам колонии. Наказание истекает в ноябре этого года.
Лидеру "Шалтая-Болтая" предъявили обвинение по взлому почты шести человек. В их числе – Елена Морозова из группы "Сумма", работавший в Сбербанке Евгений Кисляков, пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, телеведущий Дмитрий Киселев, работник администрации президента Тимур Прокопенко и помощник президента Андрей Белоусов.
Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы. Ее целью была свобода информации, рассказал обвиняемый.
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