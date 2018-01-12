Суд отказался условно-досрочно выпустить из тюрьмы лидера "Шалтай-Болтая"

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Лефортовский суд Москвы отказался условно-досрочно выпустить из тюрьмы лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева.

Как сообщает РИА Новости, адвокат Аникеева оставила решение суда без комментариев.

В июле прошлого года Аникеева приговорили к двум годам колонии. Наказание истекает в ноябре этого года.

Лидеру "Шалтая-Болтая" предъявили обвинение по взлому почты шести человек. В их числе – Елена Морозова из группы "Сумма", работавший в Сбербанке Евгений Кисляков, пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, телеведущий Дмитрий Киселев, работник администрации президента Тимур Прокопенко и помощник президента Андрей Белоусов.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы. Ее целью была свобода информации, рассказал обвиняемый.