СК завершил расследование дела о взятке сотруднику Росавиации

Следователи завершили расследование дела в отношении генерального директора авиакомпании iFly, которого обвиняют в даче взятки сотруднику Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Он предстанет перед судом, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В ходе следствия было установлено, что гендиректор iFly в 2017-2018 годах каждый месяц передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации взятку в 180 тысяч рублей за организацию выдачи разрешения на разовые полеты гражданских самолетов в порядке чартерных сезонных рейсов. Всего было передано 2 миллиона 160 тысяч рублей.
На имущество гендиректора iFly наложили арест. В суд направили уголовное дело с обвинительным заключением.
Также обвинение предъявлено заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации. По факту получения взяток его арестовали.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.