СК завершил расследование дела о взятке сотруднику Росавиации

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Следователи завершили расследование дела в отношении генерального директора авиакомпании iFly, которого обвиняют в даче взятки сотруднику Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Он предстанет перед судом, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ходе следствия было установлено, что гендиректор iFly в 2017-2018 годах каждый месяц передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации взятку в 180 тысяч рублей за организацию выдачи разрешения на разовые полеты гражданских самолетов в порядке чартерных сезонных рейсов. Всего было передано 2 миллиона 160 тысяч рублей.

На имущество гендиректора iFly наложили арест. В суд направили уголовное дело с обвинительным заключением.

Также обвинение предъявлено заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации. По факту получения взяток его арестовали.