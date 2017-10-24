"Почта России" с опозданием доставила Telegram запрос от ФСБ

24 октября 2017, 12:42
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
"Почта России" с опозданием доставила запрос Федеральной службы безопасности компании Telegram. Речь идет о письме, в котором ФСБ попросила предоставить в течение четырех дней переписку нескольких пользователей.
По словам адвоката компании Павла Чикова, ФСБ обратилась к Telegram 12 июля, а указанный срок истекал 19 июля. Однако "Почта России" по неизвестной причине доставила письмо только 21 июля, сообщает "Газета.ру".
Адвокат также показал письмо руководителя службы управления почтовой сетью Марии Дуденковой с извинениями.
Ранее Чичиков заявил, что вне зависимости от того, чем закончатся судебные разбирательства по отмене штрафа, Telegram не заблокируют.
14 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщений. Отмечалось, что деньги пойдут в доход бюджета столицы.
Советник президента по интернету Герман Клименко сказал, что основатель мессенджера Павел Дуров будет вынужден сотрудничать с властями, иначе его Telegram как ресурс умрет. Дуров ответил, что готов остановить бизнес в государствах, оказывающих давление на компанию.
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