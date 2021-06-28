Бойцы Hardcore Fighting отдадут 15 млн рублей на лечение детей

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В финале Hardcore Fighting Championship, который завершился в Москве, на ринге встретились Мухаммед Калмыков и Кирилл Самброс . Первый одержал победу, после чего пообещал отдать весь свой гонорар в фонд "Алеша" для спасения жизни ребенка.

Специальный гость вечера – президент благотворительного фонда "Алеша" Алексей Зиновьев – поблагодарил чемпиона за доброе сердце. Затем слово взял президент сети фитнес-центров Pride Club и партнер Hardcore Fighting Максим Каганский. Он вышел на ринг и сообщил, что удваивает пожертвование Калмыкова.

Ранее Максим Каганский уже помогал фонду "Алеша", взяв под опеку шестерых детей. Кроме того, сотрудники и клиенты фитнес-центров Pride Club приняли участие в спасении жизни детей с тяжелыми заболеваниями, а все вырученные деньги переводились в фонд. За время акции удалось собрать 213 860 рублей.

Всего благодаря бою и проведенной акции закрыты сборы на троих детей общей суммой 15 493 910 рублей.

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