ЦСКА победил "Авангард" во втором матче финала Кубка Гагарина

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Столичный ЦСКА одержал верх над омским "Авангардом" во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ, передает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0. Отличились Константин Окулов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отразил 27 бросков и сыграл четвертый матч "на ноль" в нынешнем плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч состоится в среду в Балашихе, где в этом сезоне проводит домашние игры "Авангард".

9 апреля ЦСКА обыграл петербургский СКА и вышел в финал Кубка Гагарина, где его соперником стал "Авангард".

Первая встреча ЦСКА – "Авангард" состоялась в Москве 14 апреля. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу красно-синих.