ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Московский ЦСКА в решающем матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Три из четырех шайб были забиты во втором периоде. На шайбы столичных армейцев Линдена Вея и Антона Слепышева гости ответили точным броском Сергея Плотникова.

В концовке третьего периода СКА снял вратаря, однако не сумел сравнять счет, а, напротив, получил третью шайбу в свои ворота. За две секунды до конца встречи отличился Михаил Григоренко.

Таким образом, в финале Кубка Гагарина столичный ЦСКА встретится с омским "Авангардом", который сейчас проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Матчи финальной серии будут проходить каждые два дня до тех пор, пока не будет определен победитель. Первая встреча назначена на 13 апреля.

