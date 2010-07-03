ЦСКА одержал победу над "Авангардом" в первом матче финала плей-офф КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА одержали уверенную победу над омским "Авангардом" в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ.
Игра проходила в Москве 13 апреля и завершилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба. В составе ЦСКА шайбы в ворота соперников забросили Андрей Светлаков (на 3-й минуте игры), Алексей Марченко (на 9-й минуте) и Михаил Григоренко (на 31-й, 48-й и 60-й минутах). У омичей шайбами отметились Сергей Шумаков (на 34-й минуте встречи) и Виктор Стольберг (на 55-й минуте). Кроме того, Михаил Григоренко оформил первый хет-трик в финалах Кубка Гагарина.
Второй матч серии до четырех побед пройдет в Москве 15 апреля.
9 апреля ЦСКА обыграл петербургский СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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