ЦСКА одержал победу над "Авангардом" в первом матче финала плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Хоккеисты московского ЦСКА одержали уверенную победу над омским "Авангардом" в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

Игра проходила в Москве 13 апреля и завершилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба. В составе ЦСКА шайбы в ворота соперников забросили Андрей Светлаков (на 3-й минуте игры), Алексей Марченко (на 9-й минуте) и Михаил Григоренко (на 31-й, 48-й и 60-й минутах). У омичей шайбами отметились Сергей Шумаков (на 34-й минуте встречи) и Виктор Стольберг (на 55-й минуте). Кроме того, Михаил Григоренко оформил первый хет-трик в финалах Кубка Гагарина.

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Москве 15 апреля.

9 апреля ЦСКА обыграл петербургский СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1.