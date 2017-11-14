Главный тренер сборной Италии готов покинуть пост за 700 тысяч евро

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура потребовал 700 тысяч евро за свою отставку.

Он подтвердил, что покинет пост, но только при выплате компенсации. Контракт Вентуры действует до лета 2020 года. По условиям соглашения, Итальянская федерация футбола (FIGC) должна выплатить ему 2,6 миллиона евро при разрыве контракта. Однако тренер согласен на меньшую сумму, сообщает "Лента.ру". Национальную сборную он возглавлял с лета 2016 года.

Сборная Италии впервые с 1958 года не сумела квалифицироваться на мировое первенство. Вечером 13 ноября команда сыграла вничью 0:0 со шведами в отборочном матче. Первая встреча завершилась победой сборной Швеции – 1:0. Таким образом, команда выиграла путевку на чемпионат мира по футболу в России.

После второго матча капитан команды Италии Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из сборной. Он выразил сожаление касательно того, что его последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира.

Почему итальянский футбол сдает позиции, рассказал эксперт.

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