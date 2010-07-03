Российские лыжники разобрали первые места на этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/Бурмистрова Нина

Российские спортсмены-лыжники заняли все первые места в гонке на 50 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло.

Первым к финишу пришел Александр Большунов. Второе и третье места заняли Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков.

Четвертое место также взял россиянин Илья Семиков.

Этап Кубка мира завершит женская гонка на 30 километров свободным стилем. Она состоится 10 марта.

Ранее сообщалось, что российская сборная досрочно победила в медальном зачете зимней Универсиады в Красноярске.