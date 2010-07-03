Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады

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Сборная России досрочно победила в медальном зачете зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА Новости.

Российские спортсмены выиграли 26 золотых медалей, оторвавшись на недосягаемое расстояние от идущей второй команды Южной Кореи.

Ранее сборная России установила рекорд по числу медалей, завоевав 73 медали. Рекордную медаль в копилку национальной команды принесли лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина.

На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате российская команда также стала лучшей в медальном зачете, завоевав 71 медаль (29, 27, 15).

Зимняя Универсиада-2019 стартовала 2 марта в Красноярске. Соревнования продлятся до 12 марта.