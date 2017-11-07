Пушков отреагировал на возможный запрет исполнения гимна РФ на ОИ

07 ноября 2017, 01:50
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет исполнения гимна РФ на Олимпийских играх 2018 года. По его словам, при таких условиях, участие команды РФ в олимпиаде не допустимо.
"Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии", - цитирует РИА Новости сообщение Алексея Пушкова в Twitter.
Ранее стало известно, что Олимпийскую сборную России могут допустить до Игр-2018 в Пхенчхане при условии запрета на исполнение национального гимна. Кроме этого, россиянам могут запретить участвовать в церемонии открытия.
1 ноября Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Александра Белова и Евгения Легкова от выступления на Олимпиадах и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Легков, таким образом, лишился золота в гонке на 50 километров, у сборной РФ также отняли завоеванное при его участии серебро в эстафете 4 по 10 километров.
Адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн заявил, что дисквалификация российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова и аннулирование их результатов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи имеет политический оттенок.
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