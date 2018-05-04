04 мая 2018, 20:29Спорт
Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной России победили национальную команду Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча 4 мая завершилась со счетом 7:0 в пользу россиян. Две шайбы за сборную забросил Кирилл Капризов, по одной – Павел Бучневич, Евгений Додонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов, Артем Анисимов.
Теперь россиянам предстоит встреча со сборной Австрии 6 мая. Чемпионат мира по хоккею проходит с 4 по 20 мая. Российскую сборную на турнире возглавил Павел Дацюк.