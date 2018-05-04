04 мая 2018, 20:29

Спорт

Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Хоккеисты сборной России победили национальную команду Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча 4 мая завершилась со счетом 7:0 в пользу россиян. Две шайбы за сборную забросил Кирилл Капризов, по одной – Павел Бучневич, Евгений Додонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов, Артем Анисимов.

Сборная России разгромила команду Франции на ЧМ по хоккею

Теперь россиянам предстоит встреча со сборной Австрии 6 мая. Чемпионат мира по хоккею проходит с 4 по 20 мая. Российскую сборную на турнире возглавил Павел Дацюк.

спорт

