ТАСС: актер Сергей Базанов заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО

кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production, НМГ Студия и телекомпания НТВ

Актер Сергей Базанов, который сыграл роль Демида в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", отправился на спецоперацию после заключения контракта с Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, артист заключил контракт осенью прошлого года вместе с Григорием Галустовым, Евгением Николаевым и еще одним фигурантом дела о разбое и убийстве в центре Москвы в 2011 году.

В декабре 2023 года суд арестовал Базанова на два месяца по подозрению в убийстве. Тогда против него выдвинули обвинение по статье "Убийство из корыстных побуждений в составе группы лиц".

По данным следователей, актер входил в состав преступной группы, занимающейся разбойными нападениями на территории Москвы. Правоохранители заявили, что банда напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке, выстрелила ему из пистолета в голову и похитила сумку с 900 тысячами долларов.

При расследовании дела причастность двух фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками и результатами судебных экспертиз.

Позднее сестра Базанова опровергла причастность артиста к преступлениям. Сам актер в прошлом году признал свою вину в разбое и отверг обвинение в убийстве организованной группой.

Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение. Кроме того, Галустов дал признательные показания на актера и назвал его организатором разбоя и убийства.