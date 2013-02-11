11 февраля 2013, 19:53МО
Козырек школьного крыльца обрушился в поселке Михнево
В поселке Михнево Ступинского района Подмосковья обрушился козырек крыльца начальной школы. Он полностью загородил вход в здание. ЧП произошло в воскресенье, поэтому никто не пострадал.
Сегодня, 11 февраля, занятий в школе не было.
Родители говорят, что в школе 1937 года постройки никогда не было капитального ремонта, и в ней просто небезопасно находиться.
В школе учатся ребята с первого по четвертый класс.
Напомним, похожий случай произошел в жилом доме в Красноармейске, где обрушилась внешняя несущая стена квартиры. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной обрушения стены стал перепад температур.
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