Козырек школьного крыльца обрушился в поселке Михнево

В поселке Михнево Ступинского района Подмосковья обрушился козырек крыльца начальной школы. Он полностью загородил вход в здание. ЧП произошло в воскресенье, поэтому никто не пострадал.

Сегодня, 11 февраля, занятий в школе не было.

Родители говорят, что в школе 1937 года постройки никогда не было капитального ремонта, и в ней просто небезопасно находиться.

В школе учатся ребята с первого по четвертый класс.

Напомним, похожий случай произошел в жилом доме в Красноармейске, где обрушилась внешняя несущая стена квартиры. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной обрушения стены стал перепад температур.

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