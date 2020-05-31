В Москве у безработного отобрали рюкзак с 12 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве совершено нападение на безработного. Злоумышленники брызнули прохожему в лицо из баллончика и отобрали у него рюкзак, сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент случился в районе Левобережный накануне вечером.

"Двое неизвестных в масках брызнули заявителю в лицо из газового баллончика, нанесли побои и похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 12 миллионов рублей, личные документы, ключи от квартиры", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.

После этого нападавшие скрылись. По данному факту правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось о том, что в Москве безработный набросился с ножом на кассира. Злоумышленник, ранивший работника торговой точки в живот, был задержан правоохранителями. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.