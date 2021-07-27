В Тюмени мужчина через балкон залез в квартиру и избил пять девушек

Фото: телеграм-канал "112"

В Тюмени мужчина через балкон пробрался в чужую квартиру и избил находящихся в ней девушек. Об этом сообщает местный новостной портал 72.ru.

Девушки отмечали помолвку одной из подруг. По словам пострадавшей Александры Першиной, никто из соседей не делал им никаких замечаний, когда видел их на балконе. Ближе к полуночи они переместились внутрь квартиры, чтобы никому не мешать, в это же время к ним ворвался неизвестный, начал нецензурно оскорблять и применять по отношению к ним силу. Первой он ударил их беременную подругу, а затем набросился на всех остальных.

Першина записала происходившее на камеру, однако уже под конец инцидента. Девушки несколько раз пытались вызвать полицию, однако к ним так никто и не приехал.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе пассажирка такси избила водителя. Мужчина сначала пытался реагировать на провокации со стороны женщины спокойно, однако она продолжала оскорблять и начала бить с криками: "Вези меня, петух". В итоге ему пришлось насильно усадить пассажирку.