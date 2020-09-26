Около 50 человек эвакуировали из БЦ на юго-западе столицы из-за короткого замыкания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Короткое замыкание произошло в бизнес-центре NEO GEO, находящемся на юго-западе столицы. В результате из БЦ пришлось эвакуировать около 50 человек, заявил ТАСС источник в экстренных службах.

"В бизнес-центре NEO GEO на улице Бутлерова, 17 в здании произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения", – говорится в сообщении.

Так, сведения о задымлении поступили МЧС по адресу: улица Бутлерова, дом 17. На место были направлены сотрудники ведомства. Данных о пострадавших в оперативную службу не поступало.

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