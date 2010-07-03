Девочка в Люберцах выпала из окна квартиры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Люберцах трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже. Следственный комитет проводит проверку, сообщает Агентство "Москва".

Ребенок находился дома с родителями. Пока мать занималась приготовлением пищи, девочка выпала из окна через москитную сетку. Ее госпитализировали с ушибом головного мозга.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Балашихе двухлетний ребенок выжил при падении из окна квартиры на девятом этаже. По предварительной информации, его семья стоит на учете.