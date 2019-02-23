Из офиса в центре Москвы украли 50 солнцезащитных очков

Полиция Москвы расследует дело о краже солнцезащитных очков из офиса в районе Хамовники, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, в полицию обратилась женщина. Она заявила, что в период с 10 по 12 февраля текущего года из короба, установленного в офисе в Большом Чудовом переулке, похитили 50 солнцезащитных очков.
Сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о краже. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что у посетителя торгового центра в Тверском районе Москвы украли брендовую куртку. Столичная полиция проводит проверку данной информации.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.