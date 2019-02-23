Из офиса в центре Москвы украли 50 солнцезащитных очков

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Полиция Москвы расследует дело о краже солнцезащитных очков из офиса в районе Хамовники, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, в полицию обратилась женщина. Она заявила, что в период с 10 по 12 февраля текущего года из короба, установленного в офисе в Большом Чудовом переулке, похитили 50 солнцезащитных очков.

Сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о краже. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что у посетителя торгового центра в Тверском районе Москвы украли брендовую куртку. Столичная полиция проводит проверку данной информации.