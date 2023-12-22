Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в небе над Калужской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены средствами ПВО в небе над Дзержинским районом Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.

"По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", – заявил он.

По сообщению Шапши, опубликованному в 13:44, сначала был уничтожен первый БПЛА. Спустя некоторое время губернатор опубликовал второй пост, в котором сообщил об уничтожении еще двух беспилотников.

По данным Минобороны РФ, два БПЛА самолетного типа были перехвачены российскими средствами ПВО над Калужской областью в районе 13:50.

Затем, примерно в 14:00, ВСУ повторно попытались применить беспилотные аппараты аналогичного типа. Средства ПВО перехватили еще два украинских БПЛА на территории региона.

В это же время в международном аэропорту Калуга ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников в небе над областью, пишет пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.



Из-за этого самолеты временно не смогут совершить здесь посадку, а находящиеся на земле – взлететь. Часть авиарейсов перенаправлена на запасные аэродромы, уточнили в пресс-службе.



"Обращаем внимание, что после снятия плана "Ковер" все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов", – уточнили там.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, был задержан вылет рейса в Ереван, а рейс из Минеральных Вод направлен на запасной аэродром.

Ранее украинские беспилотники были сбиты над территориями Дзержинского и Жуковского районов области в ночь на 26 ноября. До этого, 30 августа, российские ПВО за сутки сбили три беспилотника на территории Дзержинского района.

Уточнялось, что один из БПЛА попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Произошло возгорание, однако оно было оперативно ликвидировано. Никто не пострадал.