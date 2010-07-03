Возгорание газгольдера в ТиНАО локализовано

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возгорание газгольдера в поселении Первомайское локализовано пожарными, передает Агентство "Москва".

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице сообщили, что в результате ЧП пострадал производивший заправку емкости рабочий.

Пожар произошел на территории частного домовладения – речь шла о факельном горении подземной емкости для бытового газа, которая предназначена для бытовых нужд. В тушении задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось о пожаре второго номера сложности на заводе по производству синтетических смол в Балашихе. Огонь локализовали в 16:30, в 16:40 ликвидировали открытое горение. С пламенем боролись 25 единиц техники и 78 человек. Пострадавших нет.