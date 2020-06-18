Очевидец рассказал о происходящем у водоема в Москве, где утонул ребенок

Очевидец рассказал, что происходит возле столичного водоема, где утонул ребенок

Сергей, ставший очевидцем происходящего возле водоема в районе Теплый Стан, где утонул ребенок, рассказал Москве 24, что происходит на месте событий.

"В данный момент полицейские оцепили заградительной лентой, попросили всех отдыхающих удалиться на расстояние. На самом деле, отдыхающих стало гораздо меньше, потому что пошел дождь", – отметил Сергей.

Сергей также стал свидетелем инцидента и рассказал, что происходило после того, как 13-летний ребенок утонул.

"Мы приехали позагорать, и в этот момент увидели, как подъезжают полицейские. Я подошел к пруду. Самого факта я не видел <...> Там работало много [сотрудников] МЧС, полиция. Мне удалось подслушать разговор одного из полицейских", – рассказал Сергей.

В ходе доклада представителя правоохранительных органов было сказано, что три мальчика пришли купаться на пляж без родителей. Сергей сообщил, что один из мальчиков начал тонуть, а второй – захлебываться.

"Один мальчик утонул, не справился, второй начал захлебываться, но смог выбраться. Третий выбрался. Мальчик, который выбрался, ему стало плохо, он 10 минут сидел на песке. Когда уже приехала скорая, его увезли в Морозовскую больницу", – поделился Сергей.

Он отметил, что не знает, что произошло с третьим мальчиком. Сергей рассказал, что позже прибыли водолазы, которые искали тело мальчика на протяжении получаса.

"Были пузыри, было видно, где водолаз находится. Лентой была огорожена территория, но загорающие стояли и смотрели на это. Потом вытащили мальчика. Он был мертв, его положили в пакет, попросили никого не снимать эту ужасную ситуацию. Поскольку начался дождь, все потихоньку начали расходиться", – рассказал очевидец.

По его словам, впоследствии полицейские расширили зону ограждения практически на весь пляж. В связи с этим то, что было дальше, уже не было видно. Сергей также рассказал, что это за место и разрешено ли оно для купания.

"Вообще это официальный пляж. В данный момент он закрыт. Народа было много, потому что сами знаете, какая погода. Народ пришел, и яблоку было негде упасть. Хотя был знак "Купаться запрещено", – отметил очевидец.

Он сообщил, что не знает, что стало причиной произошедшего.

"Вода, в принципе, нормальная, прохладная. В том месте, где пляж, там достаточно безопасно, очень много народу. Что стало причиной, если честно, я не знаю", – заключил Сергей.

Ранее сообщалось, что в водоеме в парке Тропарево утонул 13-летний ребенок. На место происшествия прибыли экстренные службы.