Возгорание хозпостроек в Архангельске полностью ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на улице Адмирала Кузнецова в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Архангельской области.

В ведомстве уточнили, что пожар был полностью ликвидирован в 00:15 по московскому времени.

Возгорание деревянных построек в городе произошло на площади в тысячу квадратов. Позже площадь пожара выросла до 1,5 тысячи "квадратов", огонь охватил нежилой дом.

Через некоторое время пожарные устранили угрозу распространения огня на жилые многоквартирные дома с загоревшихся деревянных хозяйственных построек, локализовав пожар.

Спасатели локализовали возгорание хозпостроек в Архангельске