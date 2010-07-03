Шесть человек погибли в ДТП в Чечне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись в Чечне. Погибли шесть человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

О происшествии сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"ДТП произошло на окраине села Алхан-Кала. Всего в двух легковых автомобилях находились 8 человек, четверо из которых погибли на месте, двое – по дороге в больницу", – сказали агентству.

Еще двоих пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших остаются в реанимации после автомобильной аварии в Ярославской области.

